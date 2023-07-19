Цвет пижамного костюма удачно вписался в общую стилистику всего фильма.

В нашумевшем фильме "Барби", который активно обсуждают уже несколько месяцев подряд, показали наряд от украинского бренда. Так, актриса Исса Рэй, сыгравшая президента "Барбиленда" для одной из сцен примерила модный пижамный костюм.

Как сообщается на сайте shopyourmovies, для съемок был выбран наряд от бренда Sleeper. Комплект Party Pajamas, выполненный из ярко-розовой вискозы, состоит из брюк и блейзера с карманами на талии.

"Фишка" данного наряда не только в цвете. Низ брюк, а также рукава пиджака, украшены перьями.

Стоимость такого пижамного костюма составляет как минимум 203 евро (чуть больше 8 тысяч гривень). Комбинация брюк и пиджака из легкой ткани остается в тренде уже несколько сезонов.

Фильм "Барби" - что известно

Романтическая комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом главных ролях выйдет в украинский прокат уже 20 июля. Фильм "Барби" сняла режиссер Грета Гервиг.

В центре сюжета - очаровательная кукла, живущая в "Барбиленде". В один момент она понимает, что хочет жить в реальном мире. А потом Барби решается покинуть "Барбиленд", вместе с ней в путешествие отправляется и Кен. Критики оценили новый фильм и уже поделились позитивными отзывами. Ранее УНИАН уже делился рецензией на "Барби".

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