Блондирование и брондирование волос - 2020: как добиться мягкого перелива цветов

Брондирование и блондирование волос дает эффект мягкого перелива цветов.

Брондирование и блондирование - это смесь мелирования и многоцветного колорирования волос. Благодаря этим техникам можно добиться естественного эффекта мягкого перелива цветов.

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Брондирование больше подходит брюнеткам, которые хотят освежить свой цвет волос. Эта техника хорошо смотрится на волосах любой длины. При этом краски нужно подбирать под тон вашей кожи и цвета глаз.

Например, если у вас темные волосы, тогда предпочтительнее выбрать коричневые, карамельные, шоколадные и коричневые блики. Если же вы хотите более смелое преобразование, тогда обратите внимание на красочные полосы.

Если же у вас светлые волосы, тогда лучше выбрать технику окрашивание - блондирование. И подбирать нужно такие же светлые оттенки. Блондирование - это мягкое сочетание коричневого и белого цвета волос. При правильном окрашивании вы достигнете потрясающего результата - натуральные переходы, мягкие теплые оттенки и очень глубокие цвета волос. Ну а чтобы свести всех окружающих с ума, обратите внимание на такие сочетания как пепельно-карамельный блонд и медово-молочный.

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