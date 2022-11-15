Чтобы шикарные волосы не превратились в пучок соломы, за ними в морозы нужен серьезный уход.

Волосы не любят низкие температуры, поэтому если игнорировать шапки и не давать локонам должного ухода, совсем скоро они станут сухими, некрасивыми и ломкими. Парикмахеры рассказали о пяти важных советах в зимний период, чтобы сохранить свою прическу.

Всегда сушить волосы

В период морозов категорически запрещено выходить на улицу с влажными волосами. Парикмахеры просят не игнорировать это правило, и всегда тщательно сушить пряди феном после мытья головы. Это и обезопасит от простуды, и избавит волоски от переохлаждения.

Использовать специальные уходовые средства

Не секрет, что уход для волос нужно подбирать индивидуально по типу кожи головы и по состоянию волос. Однако есть еще один важный параметр - это сезонность. Зимой волосам нужно дополнительное питание и увлажнение, а также защита от холода. Часто специалисты советуют различные масла, которые защищают волоски.

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Носить головной убор

Важно, чтобы голова всегда была в тепле. Если она переохлаждается, кожа может быстро жирнеть или даже появится перхоть. Проявление реакции у каждого индивидуальное.

Также нельзя выставлять волосы на мороз. Их нужно обязательно прятать под головной убор или одежду, чтобы избежать обморожения. Яркий признак обморожения - это чрезмерная сухость и ломкость кончиков. Эти "симптомы" появляются буквально в течение первых пары дней.

Пользоваться деревянными расческами

Чтобы избежать электризации волос, лучше всего заменить расческу на деревянную. Во-первых, она будет более бережно прочесывать волосы, а во-вторых, процесс расчесывания будет легким и приятным.

Пить много жидкости и следить за питанием

Состояние волос также зависит от рациона и образа жизни. Чтобы локоны выглядели максимально здоровыми, важно пить много жидкости и сбалансировано питаться. После консультации с врачом можно пропить курс витаминов для укрепления здоровья, что положительным образом воздействует на кожу, ногти и волосы.

Напомним, можно ли детям делать маникюр в салоне.

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