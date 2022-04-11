Если раньше украинские звезды в руках держали только микрофон, то сейчас им приходится осваивать автомат.

До 24 февраля 2022 года украинцы жили спокойно, ходили на концерты любимых артистов, гуляли по ночному городу и просто наслаждались жизнью. Но все изменилось в тот момент, когда Россия агрессивно вторглась на нашу территорию и устроила полномасштабную войну.

И стало совсем не важно, кем ты был в довоенной жизни - актером, певцом, спортсменом. Многие знаменитые украинские мужчины незамедлительно приняли решение вступить в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

Макс Барских

Первые несколько недель войны в Украине Макс Барских активно вел информационную войну. Но когда он понял, что до россиян не достучаться, он призвал украинцев к тотальному игнору врагов. Тогда же он записался в ВСУ. Сейчас он проходит обучение и осваивает оружие. Совсем скоро Барских отправиться на передовую защищать Украину.

Андрей Хлывнюк

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с первых дней войны в Украине вступил в территориальную оборону. Он уже успел получить ранение. Осколок от вражеского снаряда попал ему в лицо. Несколько дней Хлывнюк провел в больнице, а после выписки вернулся в ВСУ.

Коля Серга

Колю Сергу многие помнят еще со времен "Фабрики звезд". Зажигательный и всегда жизнерадостный парень покорил сердца многих девушек. Позже он стал одним из ведущих шоу "Орел и Решка", а сейчас он вместе со своими побратимами обороняет Одессу от российских оккупантов.

Тарас Тополя

Музыкант Тарас Тополя также состоит в рядах территориальной обороны. В одном из интервью он рассказал, как едва не погиб на войне. По его словам, военные должны были перебазироваться с одной позиции на другую, но задержались на 30 минут. Именно эти полчаса спасли им жизнь, так как в течение этих минут в новое место их базирования была выпущена ракета, которая разнесла бы его вдребезги, если бы не билборд на трассе, который остановил ее. Она разорвалась, не долетев 20 метров. К счастью, никто не пострадал.

Yarmak

Исполнитель Yarmak также вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Теперь он с автоматов защищает нашу страну, в которую вторглись российские захватчики по преступному приказу президента РФ Владимира Путина.

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