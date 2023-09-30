Предварительно она совершила самоубийство.

В Стамбуле нашли тело известной актрисы Седы Феттахоглу. Как сообщает местное издание Hurriyet, актриса скончалась от огнестрельного ранения. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Предварительно сообщается, что она совершила самоубийство. Кроме того, есть свидетель, который в этот момент проходил рядом с актрисой.

Также известно, что в сумочке актрисы, которую она взяла с собой в тот роковой день, были антидепрессанты и ружье. Скорее всего, она страдала от депрессии, поэтому и решилась на такой шаг.

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Стоит отметить, что накануне трагедии Седа отметила свое 44-летие. Как прошел праздник - неизвестно.

Чем известна Седа Феттахоглу

Седа Феттахоглу снималась в таких популярных сериалах как "Жена прокурора", "Пусть дети не слышат" и "Материнская магия".

Она была достаточно востребованной в Турции актрисой, поэтому ее заработки были не меньше, чем у топовых актеров.

Ранее УНИАН сообщал, что известный американский актер покончил с собой после попытки убийства экс-возлюбленной.

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