Известный американский актер покончил с собой после попытки убийства экс-возлюбленной
Американский актер Гаген Миллс совершил самоубийство после попытки убить свою бывшую девушку Эрику Пирс.
20 мая вечером знаменитость ждал девушку возле дома, в городе Мейфилд, Кентукки. Как только Эрика приехала с работы и зашла в дом, Гаген начал стрелять из пистолета на глазах у своей 4-летней дочери Милы, сообщает CNN.
Сообщается, что знаменитость ранил Пирс в грудь и руку. Женщина осталась жива.
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После покушения Гаген застрелился. Актеру было 29 лет. Эрика смогла позвонить в полицию и сообщить о трагедии. Ее доставили в больницу.
Гаген Миллс получил широкую известность благодаря роли в комедийном сериале "Баскетс", которое получило премию "Эмми". Кроме того актер сыграл в "Эшли", "Шведские стволы", "Бонни и Клайд: Оправданные" и "Некая справедливость".
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