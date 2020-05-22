Известный американский актер покончил с собой после попытки убийства экс-возлюбленной

Гаген Миллс ранил Эрику Пирс в грудь и руку.

Американский актер Гаген Миллс совершил самоубийство после попытки убить свою бывшую девушку Эрику Пирс.

20 мая вечером знаменитость ждал девушку возле дома, в городе Мейфилд, Кентукки. Как только Эрика приехала с работы и зашла в дом, Гаген начал стрелять из пистолета на глазах у своей 4-летней дочери Милы, сообщает CNN.

Сообщается, что знаменитость ранил Пирс в грудь и руку. Женщина осталась жива.

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После покушения Гаген застрелился. Актеру было 29 лет. Эрика смогла позвонить в полицию и сообщить о трагедии. Ее доставили в больницу.

Гаген Миллс получил широкую известность благодаря роли в комедийном сериале "Баскетс", которое получило премию "Эмми". Кроме того актер сыграл в "Эшли", "Шведские стволы", "Бонни и Клайд: Оправданные" и "Некая справедливость".

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