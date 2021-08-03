Билл Мюррей хотел покончить жизнь самоубийством.

Актера Билла Мюррея от самоубийства спасла картина Жюля Адольфа Бретона "Песнь жаворонка", на котором изображена женщина с серпом посреди поля.

Билл признался, что на пике своей популярности находился в депрессии. В результате у него были мысли покончить жизнь самоубийством. Он хотел утопиться в озере Мичиган. А вот картина с женщиной посреди поля спасла его от этого опрометчивого шага.

"Я подумал: "Ну, есть девушка, у которой в этой жизни мало перспектив, но солнце все равно поднимается, и у нее появляется еще один шанс". Мне кажется, это дало мне какое-то ощущение, что я тоже человек, у которого появляется еще один шанс каждый раз, когда встает солнце", - сказал Мюррей.

Кто такой Билл Мюррей:

Билл Мюррей - американский актёр, комик, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий "Эмми", "Золотого глобуса" и BAFTA. Наиболее известен по многолетнему сотрудничеству с режиссёром Уэсом Андерсоном, а также по ролям в фильмах "Охотники за привидениями" (1984), "Охотники за привидениями 2" (1989), "День сурка" (1993), "Ангелы Чарли" (2000), "Трудности перевода" (2003) и "Сломанные цветы" (2005).

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Автор: Диана Могилевич