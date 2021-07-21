Украинский телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова 9 дней назад стали родителями в первый раз. И уже на восьмой день после родов звездные родители решили окрестить сына.
Так, они выбрали две пары крестных - блогеров Алину Френдий и Петра Заставного (которые также являются супругами), а также стоматолога Анатолия Токара и его супругу Екатерину.
Крестины пара решила провести в своем загородном доме, куда и пригласила священника. Там же они устроили небольшое застолье в честь такого важного события.
Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк", где телеведущий был главным героем. В финале шоу Никита вручил Даше кольцо, после чего пара больше не расставалась. Так, год назад они поженились и 13 июля 2021 года на свет появился их малыш Лев.
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