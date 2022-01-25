Владимир Шумко рассказал о своей юности и влиянии общества на становление его личности.

Актер театра "Черный квадрат", участник "Женского Квартала", импровизатор Improv Live Show Владимир Шумко на YouTube-канале "Поговори со мной" впервые дал большое откровенное интервью о своей жизни.

Владимир рассказал, что мечтал в детстве стать батюшкой: "Мне нравились черные прикиды, кресты, монашки вокруг, крутые автомобили. Было очень похоже на рэп! Когда мы приходили в церковь, и я видел, что батюшке просто так несут деньги… Атмосфера и этот образ для меня был очень крутым в то время", - рассказывает о своей детской мечте Владимир.

Кроме того, Вова рассказал о своей юности и влиянии общества на становление его личности.

Читайте такжеДарья Квиткова похвасталась фигурой в купальнике спустя полгода после родов (фото)"Чтобы ты казался крутым, чтобы тебя уважали пацаны на районе, нужно было сделать что-то плохое. Были постоянные драки, стрелки, вокруг криминальные авторитеты. Конечно, я тоже участвовал в этом. Но считаю, что это очень плохо, поскольку разные были исходы", - вспоминает Шумко.

А также актер "Женского Квартала" вспомнил, что однажды ему так сломали руку, что сейчас она не разгибается.

Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару показала редкое фото со своим возлюбленным-иностранцем.

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