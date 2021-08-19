Машина с Алиссой Милано выехала на "встречку" и врезалась в другой автомобиль.

Звезда популярного американского сериала "Зачарованные" Алисса Милано и ее дядя попали в серьезную автомобильную аварию.

Об этом сообщает Entertainment Tonight.

ДТП произошло утром 17 августа (по местному времени) на одной из автострад Лос-Анджелеса.

В какой-то момент дядя 48-летней актрисы Митчелл, который находился за рулем внедорожника Ford, потерял сознание, выехал на встречную полосу и врезался в другое авто.

Читайте также"Думала, что умру": звезда сериала "Все женщины - ведьмы" рассказала об изнасиловании в толпеПрохожие помогли Милано и ее родственнику покинуть машину. В это время Митчелл находился без сознания, поэтому актриса начала делать ему искусственное дыхание до прибытия спасателей.

Приехавшие медики доставили мужчину в ближайшую больницу, где у него диагностировали сердечный приступ. Сейчас мужчина остается на лечении.

Алиссу Милано подобрал ее муж Дэвид Бульяри.

На следующий день она подтвердила произошедшее в своем Instagram и поблагодарила окружающих, которые помогли ей и ее родственнику в нелегкую минуту.

Актриса рассказала, насколько близок ей ее дядя, и призналась, что не уверена, поправится ли он.

Напомним, ранее в России в результате ДТП погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.

Автор: Станислав Кожемякин