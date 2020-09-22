Актер погиб / Скриншот YouTube

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Артист не пропустил на главную дорогу автобус и столкнулся с ним на большой скорости. В результате ДТП он скончался на месте. Также в его машине находился еще один человек, которого доставили в больницу. 

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Автор: Диана Могилевич