ДТП произошло на трассе во Владимирской области.

43-летний известный актер Дмитрий Жулин 21 сентября попал в ДТП и скончался.

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Артист не пропустил на главную дорогу автобус и столкнулся с ним на большой скорости. В результате ДТП он скончался на месте. Также в его машине находился еще один человек, которого доставили в больницу.

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Автор: Диана Могилевич