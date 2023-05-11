Актриса была потрясена, увиденное ее огорчило.

Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник, которая поддерживает Украину и выступает против полномасштабной войны, посетила Ирпень. Она увидела разбомбленные здания.

Винник была очень огорчена, когда своими глазами посмотрела на последствия российской агрессии. От увиденного актриса расплакалась. На фото, которые она показала в Instagram, можно заметить, что Винник вытирает слезы.

"Я была потрясена разрушениями в Ирпене, когда посещала его с United24. Увидев это своими глазами, я поняла, как много семей страдает. Все жизни имеют значение", - написала актриса.

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В комментариях пользователи поблагодарили актрису за поддержку. Они написали:

"Миллионы украинцы пострадали от российской агрессии, изнасилований и убийств мирных жителей! Украинцам теперь нужна моральная поддержка, потому что мы чувствуем эту боль и опустошение каждый день! Спасибо, Кэтрин, что в такое непростое время ты с нами, чувствуешь и разделяешь наше горе!"

"Потеря и боль, которые нам пришлось терпеть долгое время, разрывают сердце... Спасибо за вашу поддержку, мы должны приложить все усилия, чтобы достичь справедливости и быть сильными. Делитесь, репостите и делайте пожертвования"

"Большое спасибо, что показываете все это. Многие люди даже не подозревают, насколько все ужасно".

Как Винник поддерживает Украину

Канадская актриса украинского происхождения, сыгравшая Лагерту в сериале "Викинги", поддерживала нашу страну еще задолго до полномасштабной войны, которую РФ развязала 24 февраля 2022 года. В марте прошлого года Винник создала благотворительный фонд Winnick Fondation, который собирает средства на нужды Украины. Помимо этого, актриса стала амбассадором UNITED24.

В начале мая Винник приехала в Киев. Вместе с ней приехала и украинская актриса Иванна Сахно, ставшая звездой Голливуда.

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