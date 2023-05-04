Поддержать Украину приехала Кэтрин Винник и Иванна Сахно.

В Киев приехала актриса из сериала "Викинги" Кэтрин Винник. Вместе с ней посетить столицу решила украинская актриса Иванна Сахно, которая стала звездой Голливуда и снялась в сериале "Звездные войны: Асока".

Известно, что в марте 2023 года Винник стала амбассадором UNITED24. Уже завтра глобальной инициативе по поддержке Украины исполнится один год.

"Вместе с ней в столицу прибыла наша специальная гостья - актриса Иванна Сахно, которая играет роль в сериале "Звездные войны: Асока". Рядом с ними - креативный директор And Us Джейми Кенневей, который создавал проекты для нашей платформы, Мак Рейнольдс, менеджер Imagine Dragons, а также Тай Арнольд - оператор-постановщик американской группы", - рассказали в UNITED24.

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В каких именно мероприятиях примут участие актрисы и другие звезды - пока не сообщается. Однако пользователи уже отметили в комментариях, что поддержка Украины - это очень важное дело. Они пишут:

"Спасибо за поддержку. Мы гордимся и рады видеть вас амбассадорами. Слава Украине!"

"Большие усилия. Мы просто должны продолжать оказывать помощь и поддержку, чтобы это ужасное варварское вторжение РФ в Украину закончилось. Тогда мы должны поддержать их вступление в НАТО и помочь в восстановлении Украины"

"Спасибо за поддержку!".

Как Кэтрин Винник поддерживает Украину

Канадская актриса украинского происхождения поддерживала Украину еще до полномасштабной войны, которую более года назад развязала РФ. В январе 2022 года Винник показала архивное фото, которое она делала в Киеве. Тогда актриса поддержала Украину на фоне информации о том, что уже скоро страна-агрессор начнет полномасштабное вторжение.

17 февраля 2022 г. Винник показалась в вышиванке. Она обратилась к украинцам в День единения. 24 февраля Винник написала в своих социальных сетях, что Украина не заслуживает войны. В марте Винник вместе со своей мамой создала благотворительный фонд Winnick Fondation для сбора средств на нужды Украины. Кроме этого, актриса стала амбассадором UNITED24.

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