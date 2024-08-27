Мужчина уже не впервые проявляет поддержку стране-агрессору.

Известный турецкий актер и звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит, который неоднократно заявлял о своей приверженности к РФ, прилетел в страну-агрессора.

Оказалось, что он участвует в съемках новогоднего российского фильма "Елки-11". В нем он сыграет роль "принца из девичьих грез".

Как пишут росСМИ, Бурак несколько дней проведет в Казани. Мужчина активно публикует фото со съемок в своем Instagram.

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"Россия, Казань", - лаконично подписал актер, который не осуждает кровавую политику РФ.

Что известно о Бураке Озчивите

Бурак начал свою карьеру как модель и стал одним из самых известных лиц в турецкой индустрии моды. В 2003 году он получил титул "Лучшая модель Турции" и занял второе место на международном конкурсе "Лучшая модель мира".

Позже стал играть в сериалах. Самые известные его роли в кинолентах "Маленькие тайны", "Великолепный век" и "Королек - птичка певчая".

К слову, после аннексии Крыма и вторжения российской армии на Донбасс, актер был в Украине и говорил о важности мира. Однако во время полномасштабной войны он несколько раз подчеркивал, что готов работать в РФ и весной этого года посетил Сочи. Там он заявил, что ему нравится энергетика оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Великолепного века" сыграет роль в российском сериале.

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