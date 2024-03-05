Он заявил, что ему нравятся россияне.

Турецкий актер Бурак Озчивит, получивший известность благодаря сериалу "Великолепный век" и роли Малкочоглу Бали-бея, после начала полномасштабного вторжения часто приезжает в страну-агрессора.

А недавно оказалось, что актер посетил Сочи и заявил, что ему нравится энергетика оккупантов. Более того, он готов сниматься в российских киноработах.

"Актеры в Турции готовы играть в российских сериалах. Если мы создадим совместный проект, я уверен, мы будем иметь успех и будем снимать очень много фильмов в будущем. Я хотел бы приезжать в Россию чаще, мне нравится их энергетика, я знаю, что россияне любят работы, в которых мне удалось сняться", - заявил Бурак в интервью для росСМИ.

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Что известно о Бураке Озчивите

Бурак Озчивит - 40-летний актер и фотомодель, который родился в Турции. Играл в фильмах и сериалах. Самые известные из них: "Великолепный век", "Королек - птичка певчая", "Черная любовь" и "Основание: Осман".

Мужчина женат и воспитывает двух сыновей с актрисой Фехрие Эвджен.

Напомним, ранее певица Loreen, которая признавалась Украине в любви, выступит на фестивале российского олигарха.

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