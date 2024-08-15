Бурак Озчивит согласился сняться с россиянами.

Известный турецкий актер, звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит, который часто приезжает в РФ и хочет строить свою карьеру там, решил сняться в российском сериале. Актер согласился сыграть в ленте, в которой также снимется звезда сериала "Слово пацана".

Как пишут пропагандистские Telegram-каналы, Озчивит уже дал согласие на съемки в картине, в которой будет играть актер Рузиль Минекаев. Россияне отмечают, что сцены, в которых будет участвовать турецкий мачо, будут сниматься в Альметьевске, Казань.

Более того, в одном из отелей этого города уже даже забронировали номер для Бурака на 24 августа. За один съемочный день в стране-агрессоре актер получит около 33 тысяч долларов.

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"Гонорар турецкого принца держится в тайне, но, как нам рассказал источник, один съемочный день звезды "Великолепного века" и других турецких сериалов стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей", - отметили пропагандисты.

Что известно об Озчивите

Он начал свою карьеру как модель и стал одним из самых известных лиц в турецкой индустрии моды. В 2003 году Бурак получил титул "Лучшая модель Турции" и занял второе место на международном конкурсе "Лучшая модель мира".

Актер стал известным благодаря ролям в таких сериалах, как "Маленькие тайны", "Великолепный век", где сыграл Малкочоглу Бали Бея, и "Королек - птичка певчая". Артист женат на известной турецкой актрисе Фахрие Евджен. У пары есть двое сыновей.

Напомним, ранее Бурак Озчивит впервые показал маленького сына на редких семейных фото.

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