Федор Добронравов сменил образ.

Российский актер Федор Добронравов, сыгравший в популярном сериале "Сваты", изменился до неузнаваемости. Ради новой роли путинист превратился в старого деда.

Как сообщают российские СМИ, Добронравов вместе со своим сыном и внучкой снимается в новой комедии. В центре сюжета девушка, которая путешествует по России.

Сам Добронравов говорит, что такие комедии нужны, потому что в них воспеты любовь и дружба, а также, по его словам, люди нуждаются в добрых историях.

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Однако артист ничего хорошего, на самом деле, в массы не несет. Он цинично поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Добронравов неоднократно пел оды диктатору Владимиру Путину и восхвалял убийства украинцев и бомбежку мирных домов.

Напомним, ранее Анна Кошмал высказалась о российских коллегах из "Сватов". Девушка удивляется высказываниям актеров Федора Добронравова и Татьяны Кравченко, которые поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Сейчас Анна не общается с ними и объяснила, что они никогда не были друзьями, хоть и играли родных людей.

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