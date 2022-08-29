Актриса редко показывает совместные фото с мужем.

Украинская актриса Анна Кошмал довольно редко показывает фотографии со своим супругом, с которым воспитывает сына Михаила. И если ребенка она часто показывает в своих социальных сетях, то мужа - нет.

Поклонники спросили у звезды в инста-сториз, почему она скрывает своего супруга. На что Кошмал отшутилась: "Потому что не такой он уже молодый".

При этом она уточнила, что они познакомились на съемочной площадке. Вместе они уже пять лет. Кроме того, Кошмал таки решилась показать совместное фото с супругом. Только разглядеть его внешность практически невозможно. В кадре Анна обнимает его спереди, прикрыв ему лицо.

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Отметим, актриса Анна Кошмал вышла замуж в 2017 году, а уже через год у пары родился сын Михаил.

Напомним, ранее главная героиня "Сватов" Кошмал ответила, на каком языке говорит ее маленький сын. По словам звезды, мальчик разговаривает на украинском.

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