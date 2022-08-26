Девушка рассказала, что с детства учила своего Мишу говорить на украинском.

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, на каком языке говорит ее 4-летний сын. Так, по словам звезды, Михаила она с детства приучала к государственному, поэтому свои первые слова он говорил именно на украинском.

В Instagram знаменитость призналась, что это было их с мужем совместное решение.

"Когда Миша родился, мы с мужем решили, что его первым и единственным языком дома будет украинский. Наверное, это было первое мое сознательное решение в таком юном возрасте, и столь важное. Полномасштабное вторжение на нашу землю нас разбудило и навсегда уничтожило ядовитые иллюзии. Шесть месяцев", - отметила Кошмал.

Также она добавила, что и сама уже давно перешла на украинский язык.

Напомним, актриса "Сватов" поддержала геноцид украинского народа. Инна Королева, сыгравшая в сериале Марию Ковалеву, заявила, что украинцам нужна психологическая помощь.

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