Ольгу Артемьеву крайне сложно сейчас узнать.

Российская актриса Ольга Артемьева, сыгравшая роль бабушки Саши в популярном сериале "Сваты", изменилась до неузнаваемости. Недавно она посетила одно из светских мероприятий в России и удивила своим внешним видом.

Сейчас женщина абсолютно не похожа на себя прежнюю, когда еще снималась в "Сватах". Узнать ее на новых фотографиях просто невозможно. Вероятно, она прибегала к пластическим операциям или косметологическим услугам, которые кардинально изменили ее лицо.

Кроме того, Артемьева перестала следить за своими волосами. Последние несколько лет она коротко их стрижет, а также актриса отказалась от окрашивания прядей, из-за чего видна седина.

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К слову, на мероприятие в России она пришла в розовой рубашке и в солнцезащитных очках с черной квадратной оправой. Такой образ сразу же визуально добавил ей несколько лишних лет.

Позиция Ольги Артемьевой по войне в Украине

Еще в 2014 году Артемьева поддержала незаконную аннексию Крыма. А вот в 2022 году она не стала публично высказываться о полномасштабном вторжении России в Украину. По сегодняшний день она молчит об агрессии Кремля и всех преступлениях, которые оккупанты творят на территории нашей страны.

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