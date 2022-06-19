Актриса извинилась перед украинцами.

Звезда украинского сериала "Школа" Лиза Василенко еще в прошлом году говорила о том, что ей в России лучше, чем в Украине. Но после начала полномасштабной войны в Украине она переосмыслила свою позицию и сейчас ей стыдно за то, что она говорила ранее.

"Этот хвост тянется за мной на протяжении года. Всю суть той фразы я поняла только тогда, когда началась война. Я извинилась, стыдно очень и жаль. Мои приоритеты колоссально изменились. Я уже другая Лиза. Не та, которая была год назад, с другими мыслями, понятиями. Мы все совершаем ошибки, но я готова нести наказание, если это будет нужно", – рассказала актриса в программе "Ходят слухи".

Она добавила, что бросила все, что у нее было в России и уехала в Чехию. С собой у нее было только 8 тысяч долларов.

"Живу просто сегодня. Продолжаю искать себя дальше. Позволяю себе мечтать. При любой непонятной ситуации, я всегда вернусь. Для меня моя семья и мои люди – это все", - добавила Василенко со слезами на глазах.

Напомним, ранее Лизу Василенко внесли в базу "Миротворца". В сети появилась ее реакция.

С чего все началось:

31 марта на Youtube-канале "Пушка" вышло интервью с Лизой Василенко, в котором звезда "Школы" среди прочего рассказала о трудностях своего переезда из Украины в Москву, куда уехала, чтобы строить дальнейшую карьеру, в частности, в тикток-хаусе Xo Team.

"Но когда со мной случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том: всяко лучше сдохнуть тут, чем в Украине", - сказала девушка.

По словам Василенко, после переезда она сталкивалась с негативной реакцией в свой адрес, однако не считает это рациональным. Также она отметила, что в России гораздо больше возможностей для достижения успеха и в частности заработка на ТикТоке.

Сейчас же она переосмыслила свою позицию и извинилась перед украинцами за сказанное ранее.

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