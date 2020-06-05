Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли снялась в чувственной фотосессии

Знаменитая актриса позировала в строгом костюме и показала на фото несколько своих эмоций.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна ролью Роксоланы в сериале "Великолепный век", поделилась с поклонниками новыми черно-белыми снимками, на которых запечатлена в стильном луке.

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Автором фотосессии стал немецкий фотограф, режиссер и сценарист Мартин Монк. На фото 36-летняя актриса запечатлена с собранными на затылке волосами и спокойным макияжем, на ней темный пиджак, а в качестве аксессуаров она выбрала лишь наручные часы.

Также на странице в Instagram Узерли опубликовала архивное видео с Каннского кинофестиваля. В ролике она позирует для фотографов и раздает автографы.

Как сообщал УНИАН.Lite, осенью 2019 года звезда популярного в Украине сериала удивила переменами во внешности. Актриса решилась на эксперименты со внешностью. Вскоре она превратилась из рыжеволосой в блондинку, увеличила губы, нарастила ресницы и, очевидно, увлеклась так называемыми "уколами красоты".

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