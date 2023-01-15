Виталий Гогунский дал интервью, в котором рассказал о натянутых отношениях с родственниками и друзьями из Украины.

Актер сериала "Универ" Виталий Гогунский, который родился и вырос в Украине, поддержал российскую пропаганду. В своем недавнем интервью с путинистом Борисом Корчевниковым Гогунский рассказал, что у него возникли разногласия с отцом и с друзьями из Украины, которые против "спецоперации" (так в РФ называют войну, - ред).

"У меня со многими друзьями, а отец - мой друг и близкий человек, отношения натянутые. В мой адрес льется негатив. Не осуждаю. Понимаю, что сейчас непростая ситуация, многим страшно. С папой стараюсь не говорить об СВО (войне, - ред), просто не говорим…", - сказал Виталий.

Также Гогунский заявил, что в 2014 году протестующим на Майдане подмешивали в чай наркотики. Эту информацию он получил якобы от тети, которая в то время работала в больнице в Кременчуге, а та узнала это от пациента.

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Кто такой Виталий Гогунский и чем он знаменит

44-летний российский актер. Родился в городе Кременчуг, Полтавской области. Несмотря на то, что Гогунский - уроженец Украины, он не говорит своей огромной аудитории правду о полномасштабной войне в родной стране. Даже после кровожадного удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года Виталий не высказался об этом.

К слову, огромную аудиторию поклонников он получил именно во время работы в России. Там была одна из его самых знаковых ролей - Кузи в сериале "Универ".

Напомним, в России звезду сериала "Кухня" выгнали из театра за поддержку Украины. Ранее Дмитрий Назаров осудил войну в Украине и призвал не верить кремлевской пропаганде.

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