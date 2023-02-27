Дженна Ортега показала свое декольте в платье с открытыми плечами.

Актриса Дженна Ортега, которую сериал "Уэнздей" в конце 2022 вознес на пик популярности, показала смелое фото. В Instagram-блоге она опубликовала селфи, сделанное на белом фоне.

На фото Дженна позирует в черном кожаном платье с открытыми плечами. Наряд настолько смелый и вызывающий, что без проблем демонстрирует бюст Ортеги.

В описании к публикации Дженна Ортега поблагодарила своих коллег за организованное мероприятие.

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Дженна Ортега в сериале "Уэнздей"

Сериал "Уэнздей" вышел на платформе Netflix 23 ноября 2022 года. За первую неделю он стал безусловным рекордсменом по количеству просмотренных часов. Всего вышло 8 эпизодов с главной героиней Уэнздей Аддамс, которая отправилась на учебу в академию для особых детей.

Для того, чтобы создать максимально реалистичный и запоминающийся образ своей героини в кадре, Ортеге пришлось хорошо поработать. Например, перед съемками она ходила на фехтование и училась играть на виолончели, а также взяла несколько уроков немецкого, поскольку в одной из сцен ей приходилось читать на немецком. Чтобы создавать устрашающий вид, Дженне пришлось в кадре не моргать, что было довольно проблематично.

Популярности Уэнздей прибавил и ее танец с вечеринки, который мгновенно завирусился в TikTok. Его, к слову, повторили многие украинские звезды.

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