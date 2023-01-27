Актриса Дженна Ортега, которая получила огромную популярность благодаря роли в сериале "Уэнздей", поразила новым фото: молодая девушка позировала в полупрозрачном белом пеньюаре в ванной комнате. Снимок появился в блоге Ортеги.
"Лицо ангела и я", - кратко прокомментировала снимок актриса.
Публика буквально "взорвалась" комплиментами в адрес внешнего вида знаменитости. Больше всего внимания уделили ее стройной фигуре.
Реакция соцсетей
- "Вау! Что за ангел!"
- "Тебе идет белый цвет!"
- "Дженна, ты прекрасна!"
Сериал "Уэнздей": интересные факты
Американская комедия ужасов вышла на Netflix 23 ноября 2022 года. Уже за первую неделю она стала рекордсменом по количеству просмотренных часов. Первый сезон состоял из 8 эпизодов и рассказывал о представительнице семейки Адамсов - Уэнздей. Девочка отправилась на учебу в академию Невермор.
К слову, популярности Уэнздей прибавил и ее танец, который мгновенно завирусился в TikTok.
Поскольку в финальной сцене первого сезона главная героиня дописывает свою книгу и ставит вопросительный знак после слов "The End", зрители решили, что это стало намеком на второй сезон. Недавно Netflix официально подтвердил, что второму сезону быть, однако конкретных дат не называли.