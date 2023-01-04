Ортега посчитала, что ей стоит оставаться холодной и невозмутимой, чтобы больше привлекать зрителей.

Американская актриса Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в популярном сериале "Уэнздей", рассказала, что отказалась говорить одну фразу в нашумевшем эпизоде.

В четвертой серии был эпизод, где главная героиня и Рука гуляли по городу. Тогда Уэнздей в витрине магазина увидела роскошное платье, но не купила его. Позже, когда перед ней стоял сложный выбор - какое платье надеть - она замечает, что Рука украла для нее то самое платье.

Собственно, это было то платье, в котором она станцевала свой самый популярный танец, который вскоре стал трендом.

Внимательные зрители заметили, что в момент, когда Уэнздей обнаружила платье, она лишь одарила Руку взглядом, не сказав ни слова.

"Там была строчка, где я говорю о платье, и изначально она должна была звучать так: "Боже мой, я схожу с ума из-за платья, я буквально ненавижу себя"", - рассказала Ортега в интервью Independent.

Как призналась актриса, сценаристы хотели добавить ей больше человеческого поведения, но сама она считала, что ей стоило оставаться холодной и невозмутимой, чтобы больше привлекать зрителей.

Ранее УНИАН сообщал, что Дженна Ортега в сериале "Уэнздей" сыграла две роли.

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