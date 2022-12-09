Пользователи сети разоблачили Дженни Ортегу.

Пользователи социальной сети TikTok заметили, что танец в сериале "Уэнздей", исполненный Дженни Ортегой, мог быть украден у украинской артистки Верки Сердючки.

Несмотря на то, что создатели сериала неоднократно говорили о том, что Ортега самостоятельно придумала танец, ставший вирусным в соцсетях, оказывается, ранее исполнял Андрей Данилко в образе Сердючки.

Стоит отметить, что движения практически идентичны, отличаются только образы.

Реакция сети на разоблачение танца Уэнздей

"Уэнздей - никчемный плагиат по сравнению с оригиналом. Сердючка - топ"

"То чувство, когда зарубежные звезды ровняются на украинских"

"Наша страна впереди всех трендов. Слава Украине!"

"Если бы не звезда, то Сердючка еще бы и голову назад забрасывала"

"Никакая Уэнздей не переплюнет нашу Сердючку"

Ранее УНИАН сообщал, как в реальной жизни выглядит Уэнздей Аддамс. В жизни Дженна Ортега не такая экспресивная, как в сериале.

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