Пользователи социальной сети TikTok заметили, что танец в сериале "Уэнздей", исполненный Дженни Ортегой, мог быть украден у украинской артистки Верки Сердючки.
Несмотря на то, что создатели сериала неоднократно говорили о том, что Ортега самостоятельно придумала танец, ставший вирусным в соцсетях, оказывается, ранее исполнял Андрей Данилко в образе Сердючки.
Стоит отметить, что движения практически идентичны, отличаются только образы.
Реакция сети на разоблачение танца Уэнздей
- "Уэнздей - никчемный плагиат по сравнению с оригиналом. Сердючка - топ"
- "То чувство, когда зарубежные звезды ровняются на украинских"
- "Наша страна впереди всех трендов. Слава Украине!"
- "Если бы не звезда, то Сердючка еще бы и голову назад забрасывала"
- "Никакая Уэнздей не переплюнет нашу Сердючку"
Ранее УНИАН сообщал, как в реальной жизни выглядит Уэнздей Аддамс. В жизни Дженна Ортега не такая экспресивная, как в сериале.