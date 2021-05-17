Татьяна показала фото с отдыха / instagram.com/tanet_vip

Украинская актриса Татьяна Песик опубликовала в Instagram новый снимок с отдыха.

В кадре она позировала в раздельном купальнике и черных шортиках. Кроме того, она одну руку поднесла к подбородку и мило улыбалась.

"Супер", "Красотка", "Ух, какая", "Очень милая", - пишут поклонники.

Татьяна показала фото с отдыха / instagram.com/tanet_vip

Кто такая Татьяна Песик:

  • Татьяна родилась 25 декабря 1987 в Тернополе
  • Она впервые вышла на сцену КВН, когда училась в университете
  • Не может устоять перед различными украшениями
  •  Любит носить джинсы и кушать сладенькое
  • В детстве любила играть в футбол, на воротах стояла не хуже мальчиков

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Автор: Диана Могилевич