Многие восхищены аппетитной фигурой знаменитости.

Звезда сериала "Школа" и участница вокального шоу "Голос страны" Анна Тринчер удивила своим откровенным нарядом на премии YUNA-2021.

Читайте такжеMARUV "зажгла" на сцене в пикантном наряде (фото)Соответствующим видео актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Для церемонии вручения музыкальной премии Анна выбрала наряд, оголяющий ее аппетитные ягодицы. Дополнила она такой смелый образ серебристыми ботфортами и металлическими цепями.

"Сегодня я оглашаю победителя в номинации "Открытие года"! Через год, ждите в номинации и на сцене в качестве артиста меня", - написала Тринчер.

"Вау", "Ты секси", "А не мало ли одежды на тебе, Аннушка?", "Образ вульгарный очень", "Ух, какая жопка", - пишут в комментариях.

Премия YUNA: кто победил

Долгожданная премия YUNA-2021 состоялась накануне в столичном дворце "Украина". Украинские звезды получили свои награды и выступили на сцене с яркими номерами.

Так, в номинации "Лучшая исполнительница" победила Alyona Alyona, а лучшим исполнителем стал MONATIK

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Автор: Ольга Робейко