В Киеве в дворце "Украина" состоялась 10-я юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии YUNA-2021.
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YUNA-2021: список победителей премии
Лучшая исполнительница: alyona alyona
Лучший исполнитель: MONATIK
Лучшая поп-группа: TVORCHI
Лучшая рок-группа: The HARDKISS
Лучший дуэт: Тина Кароль и Юлия Санина с песней "Вільна"
Лучший хип-хоп-хит: "Гори" alyona alyona и KALUSH
Лучший альбом: 13 waves TVORCHI
Лучшая песня: "Дежавю" Артема Пивоварова
Лучшая песня на другом языке: Make It Rain Champagne Верки Сердючки
Лучший электронный хит: Bonfire TVORCHI
Лучший эстрадный хит: "По кайфу" Олега Кензова
Открытие года: Lida Lee
Лучший видеоклип: ТНМК "Історія України за 5 хвилин"
Лучшая песня к фильму: "Вільна" Тины Кароль и Юлии Саниной
Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов The HARDKISS; Ирина Монатик MONATIK
Лучшее концертное шоу: The HARDKISS. Акустика
Специальная премия за вклад в развитие музыкальной индустрии: Тина Кароль
Другой формат: DakhaBrakha
YUNA и карантин
10-я церемония национальной музыкальной премии YUNA состоялась 12 мая в киевском дворце "Украина", до этого событие несколько раз переносилось из-за карантина. Прямая телетрансляция события проходила на главном музыкальном канале страны М1.
Событие состоялось с соблюдением всех карантинных норм.
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