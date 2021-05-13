YUNA-2021: названы победители музыкальной премии

Лучшим исполнителем стал MONATIK, а исполнительницей - alyona alyona.

В Киеве в дворце "Украина" состоялась 10-я юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии YUNA-2021. Читайте такжеTVORCHI презентовали клип, в котором главный герой оказывается в виртуальной реальности YUNA-2021: список победителей премии Лучшая исполнительница: alyona alyona Лучший исполнитель: MONATIK Лучшая поп-группа: TVORCHI Лучшая рок-группа: The HARDKISS Лучший дуэт: Тина Кароль и Юлия Санина с песней "Вільна" Лучший хип-хоп-хит: "Гори" alyona alyona и KALUSH Лучший альбом: 13 waves TVORCHI Лучшая песня: "Дежавю" Артема Пивоварова Лучшая песня на другом языке: Make It Rain Champagne Верки Сердючки Лучший электронный хит: Bonfire TVORCHI Лучший эстрадный хит: "По кайфу" Олега Кензова Открытие года: Lida Lee Лучший видеоклип: ТНМК "Історія України за 5 хвилин" Лучшая песня к фильму: "Вільна" Тины Кароль и Юлии Саниной Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов The HARDKISS; Ирина Монатик MONATIK Лучшее концертное шоу: The HARDKISS. Акустика Специальная премия за вклад в развитие музыкальной индустрии: Тина Кароль Другой формат: DakhaBrakha YUNA и карантин 10-я церемония национальной музыкальной премии YUNA состоялась 12 мая в киевском дворце "Украина", до этого событие несколько раз переносилось из-за карантина. Прямая телетрансляция события проходила на главном музыкальном канале страны М1. Событие состоялось с соблюдением всех карантинных норм. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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