Кто победил в номинациях премии YUNA-2021 / фото YUNA

В Киеве в дворце "Украина" состоялась 10-я юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии YUNA-2021.

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YUNA-2021: список победителей премии

Лучшая исполнительница: alyona alyona 

Лучший исполнитель: MONATIK

Лучшая поп-группа: TVORCHI

Лучшая рок-группа: The HARDKISS 

Лучший дуэт: Тина Кароль и Юлия Санина с песней "Вільна" 

Лучший хип-хоп-хит: "Гори" alyona alyona и KALUSH

Лучший альбом: 13 waves TVORCHI 

Лучшая песня: "Дежавю" Артема Пивоварова

Лучшая песня на другом языке: Make It Rain Champagne Верки Сердючки

Лучший электронный хит: Bonfire TVORCHI 

Лучший эстрадный хит: "По кайфу" Олега Кензова

Открытие года: Lida Lee 

Лучший видеоклип: ТНМК "Історія України за 5 хвилин"

Лучшая песня к фильму: "Вільна" Тины Кароль и Юлии Саниной

Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов The HARDKISS; Ирина Монатик MONATIK

Лучшее концертное шоу: The HARDKISS. Акустика 

Специальная премия за вклад в развитие музыкальной индустрии: Тина Кароль

Другой формат: DakhaBrakha

YUNA и карантин

10-я церемония национальной музыкальной премии YUNA состоялась 12 мая в киевском дворце "Украина", до этого событие несколько раз переносилось из-за карантина. Прямая телетрансляция события проходила на главном музыкальном канале страны М1.

Событие состоялось с соблюдением всех карантинных норм.

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Автор: Ольга Робейко