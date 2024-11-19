Американская актриса Кристин Дэвис, которая сыграла в сериале "Секс в большом городе", сообщила о потере родного человека. У актрисы умер отец.

Печальной новостью она поделилась в своем Instagram. Женщина отметила, что папа ушел из жизни в начале ноября. Сколько лет ему было - она не сообщила, однако написала, что причиной смерти стала болезнь Паркинсона.

"Недавно умер мой папа. И вся семья собралась вместе, чтобы провести его в последний путь. Для этого он оставил подробную инструкцию. Это было прекрасное празднование с джазовым оркестром. Мы все узнали о нем что-то новое, ведь у него была необыкновенная жизнь. Родился в хижине на реке в Северной Каролине, а в результате выступал во всем мире со своими исследованиями в области психологии. Он родился, чтобы быть учителем и очень это любил. Он был блестящим и светлым, поэтому люди так любили его. Последнее десятилетие он жил с болезнью Паркинсона. И я очень благодарна за ту поддержку, которую он получил и настойчивость, которую он проявил в очень ожесточенной и тяжелой борьбе", - написала Кристин.

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Она также добавила фото покойного отца и трогательно обратилась к нему так:

"Мы любим тебя, папа, и мы очень благодарны, что ты сделал нашу жизнь ярче и оставил нам так много".

Напомним, ранее актер Джим Керри потерял родного человека. У мужчины умерла старшая сестра.

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