Актриса пообщалась с детьми, потерявшими жилье из-за войны.

Звезда сериала "Секс в большом городе", а также его продолжения "И просто так" Кристин Дэвис встретилась с украинцами. Она посетила Кишинев, где пообщалась с гражданами нашей страны, которым пришлось бежать от полномасштабной войны.

Известно, еще Дэвис - посол доброй воли ООН по делам беженцев. Фотография с актрисой и беженцами появилась в Instagram-аккаунте УВКБ ООН.

"Никто не планирует становиться беженцем, и, несмотря на печальный опыт необходимости покинуть свои дома и близких, многие возвращаются к жизни в Молдове", - сказала Дэвис.

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Кроме этого, актриса прокомментировала свой визит к украинцам изданию DailyMail. Она рассказала, что узнала о проблемах беженцев. По словам Дэвис, ее поразила стойкость украинцев.

"Проблемы, с которыми пришлось столкнуться беженцам из-за того, что они были вынуждены покинуть свои дома, невероятны... На фоне неопределенности их ситуации украинские беженцы стали примером вдохновляющей стойкости", - сказала актриса.

Напомним, ранее стало известно, что еще один актер, который поддерживает Украину, придумал хитрый способ для помощи. Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар", чтобы из него сделали пули для оккупантов.

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