Наталка Денисенко трогательно поздравила Андрея Фединчика с 38-летием.

Украинская актриса Наталка Денисенко трогательно поздравила своего мужа Андрея Фединчика с днём рождения. 25 февраля ему исполнилось 38 лет. Сейчас мужчина служит в лавах ВСУ, защищая нашу страну от захватчиков.

"В прошлом году я поздравляла тебя, когда мы прятались с сыном в подвале от российских ракет, ты лежал в спальном мешке и улыбался. В этом году тебя поздравили твои побратимы сюрпризом, который я смогла передать тебе в командировку, хотя ты и запрещал… Но ты заслуживаешь праздника!" - сказала Денисенко в своем Instagram-блоге.

Какой именно подарок сделала Наталка своему мужу - неизвестно. Она показала фанатам несколько фото, сделанных, судя по всему, в расположении, где он находится на службе.

Видео дня

Денисенко подчеркнула, что она очень гордится своим мужем Андреем.

"Да, Андрей Фединчик, хоть ты не идеален (но это я тебе говорила во все дни, а сегодня твой день рождения), я все равно никогда не уставала нахваливать тебя (хоть ты и не любишь это), и говорить что ты - невероятный человек", - написала Наталка.

Напомним, актриса Денисенко ответила, почему некоторые актеры предали Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: