Она добавила, что не хочет никого из них видеть.

Украинская актриса Наталья Денисенко после полномасштабного российского вторжения разорвала все связи с Россией. Она полностью перешла на украинский, прекратила общение со всеми россиянами.

Как призналась актриса в интервью УНИАН, сейчас она даже не может российских актеров называть коллегами, особенно тех, кто поддержал войну в Украине или молчит о ней.

"Я не хочу вообще никого из них знать, никого видеть. Пусть они сидят закрытыми в своей России и никогда не вылезают оттуда", - сказала Денисенко.

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Она ответила, почему некоторые отечественные звезды предали Украину ради России. По ее мнению, в России у них уже нагретое место, они не хотят терять деньги.

"Наверное, им там очень хорошо. Может, из-за денег. Как-то я писала актрисе Галине Безрук, чтобы она рассказывала своим подписчикам в соцсетях о войне в Украине, но она ответила, что не будет этого делать. Она сказала: "Я ничего не буду говорить, я не хочу потерять свою работу. Я хочу здесь работать. И у меня ребенок". Вот она живет в России и молчит. Так же, наверное, Ани Лорак. У нее там, грубо говоря, нагретое место, вот поэтому она и предала Украину", - добавила актриса.

Напомним, украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко в интервью УНИАН рассказала, как ее муж актер ушел на войну, почему решила остаться в Украине, чем занимается в условиях, когда кинопроизводство в основном на паузе, и о чем мечтает после нашей победы.

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