Актер хотел сразу защищать своих родных от врагов.

Украинский актер Михаил Досенко, который известный по сериалам "Клан ювелиров", "На линии жизни" и другим киноработам, впервые рассказал, как решился пополнить ряды ВСУ и на какую хитрость пришлось пойти перед женой.

"Когда все началось, мы с женой и ее родителями выехали на Киевщину - нам казалось, в селе будет спокойнее, чем в столице. Но произошло все наоборот: именно там увидел, как ракеты запускались на Киев, как летали над домами вражеские вертолеты, видел бои, которые шли вокруг села. И сквозь село шли кац*пы", - рассказал мужчина в интервью ФАКТИ.

Актеру пришлось сидеть в подвале с ножами и топором, чтобы защищаться, если придут оккупанты. Но потом он решил, что нужно идти бороться на фронт.

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"Пошел в войско, иначе бы просто съел себя изнутри. Русские перли новыми волнами, и я планировал отправить семью, а самому остаться. Но семья не хотела без меня уезжать, поэтому я решил, что поеду с ними, устрою их, а уже потом пойду на фронт. Мы вместе выехали на Львовщину. Мои остались, а я прямо там пошел в военкомат", - вспомнил Михаил.

Мужчина признается, что жена была против его службы в ВСУ, поэтому Михаилу пришлось пойти на такую хитрость:

"Сказал, просто стану на учет, меня никто сейчас не заберет. А сам пошел и записался добровольцем. Немного обманул ... Это был март, и мой родной Херсон уже попал под оккупацию. Планировал его освобождать".

К слову, на фронте Досенко сначала был поваром и солдатом, а затем стал снайпером и командиром. Ездил на учебу в Великобританию.

Что известно об актере Михаиле Досенко

Михаил Досенко родился в Херсоне в 1989 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. С 2011 года работал в Киевском академическом театре драмы и комедии на Левом берегу, а затем был актером Киевского Молодого театра. Также активно снимался в сериалах: "Клан ювелиров", "Вскрытие покажет", "На линии жизни" и во многих других.

Напомним, недавно актер Константин Костышин рассказал, как родные не хотели его отпускать на фронт.

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