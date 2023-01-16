По ее словам, она поедет вместе с ним на фронт.

Российская актриса Наталья Бочкарева, более известная как Даша Букина из сериала "Счастливы вместе", уже не такая популярная как ранее. Как признавалась актриса, во время выхода сериала она могла зарабатывать до 10 тысяч долларов за смену. Сейчас же ей остается только мечтать об этом.

Как говорится в эфире телеканала FreeДОМ, чтобы хоть как-то оплачивать свое существование она решила ездить во временно оккупированный Крым. Там она выступает на спектаклях. Кроме того, актриса неоднократно посещала Донецк и Луганск.

"Хочу сказать большое спасибо президенту Путину, что сейчас можно проехать на Донбасс. Мы заезжали в храм, где помолились Богу и сказали: "Спасибо, что не разбомбили"", - сказала в одном из интервью Бочкарева.

С Богом в сердце Наталья рекламирует войну в Украине. Она призвала объединиться ради мира - мира без неонацистов.

"Русские - сердобольные люди. Во время Великой Отечечественной мы тогда не добили, а сейчас все преступления должны быть наказаны", - продолжает свою риторику пропагандистка Кремля.

Кроме того, она говорила о том, что ее 16-летний сын является кадетом. По ее словам, если его призовут убивать украинцев, она поедет вместе с ним - пройдет медицинские курсы и отправится на фронт.

Напомним, Лариса Долина пошла против Украины и поставила крест на отношениях с земляками.

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