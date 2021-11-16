Актриса рассказала о разрушенной карьере своей бабушки.

Актриса Дакота Джонсон, наиболее известная по ролям в фильмах "Пятьдесят оттенков серого" и "Суспирия", обвинила в домогательствах покойного режиссера Альфреда Хичкока.

Об этом Джонсон заявила в подкасте Awards Chatter от The Hollywood Reporter.

Актриса заявила, что режиссер разрушил карьеру ее бабушки – голливудской звезды Типпи Хедрен.

"Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним. Он терроризировал ее. При этом его ни разу не привлекли к ответственности. Об этом непросто говорить, ведь это моя бабушка", – отметила она.

Читайте также"Битва выиграна": обвиняемый в секс-домогательствах Талашко уволился из университетаПо мнению актрисы, знаменитый режиссер злоупотреблял своей властью, и это "совершенно неприемлемо": "Нельзя использовать свою силу против тех, кто слабее".

Напомним, американского актера и писателя Кирка Дугласа, который умер в 2020 году в возрасте 103 лет, обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд.

Альфред Хичкок: что о нем известно

Британский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. До 1939 года работал в Великобритании, затем - в США.

В 1979 году он получил почетную награду Американского института кино, а королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

Хичкок умер 29 апреля 1980 года от почечной недостаточности в Лос-Анджелесе.

Его творчество прежде всего было связано с жанром "триллер" (от англ. thrill - "трепет") и с понятием "саспенс" (от англ. suspense - "напряжение").

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Автор: Катерина Шварц