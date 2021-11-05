Инцидент в мемуарах описала младшая сестра пострадавшей актрисы Натали Вуд.

Американского актера и писателя Кирка Дугласа, который умер в 2020 году в возрасте 103 лет, обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд.

Инцидент описала младшая сестра Вуд Лана в своих мемуарах под названием "Маленькая сестра", пишет BBC.

Отмечается, что 35-летний Дуглас напал на актрису на съемках фильма "Искатели", когда ей было 18 лет. По воспоминаниям Ланы, встречу Натали и Кирка устроила их мать, русская эмигрантка Мария Захаренко.

"Казалось, прошло много времени, прежде чем Натали вернулась в машину и разбудила меня, когда захлопнула дверь… Она выглядела ужасно. Она была взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали перешептываться. Я не могла разобрать, что они говорили. Видимо, с моей сестрой случилось что-то плохое, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать", – написала она.

Читайте также"Меня трясло": Сальма Хайек рассказала об издевательствах Харви Вайнштейна на съемках "Фриды"На момент инцидента Лане было всего 8 лет, она узнала правду лишь когда стала взрослой. По ее словам, старшая сестра с матерью договорились не оглашать произошедшее, чтобы не разрушить карьеру Натали.

Наиали Вуд погибла в результате трагического происшествия в 1981 году. Она якобы утонула при невыясненных обстоятельствах во время плавания на яхте с мужем Робертом Вагнером и актером Кристофером Уокеном.

Кирк Дуглас: что известно об актере

Американский актер писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США.

Обладатель премии "Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога в биографической ленте "Жажда жизни".

Как писатель, Дуглас написал десять романов и мемуаров.

Умер 5 февраля 2020 года на 104-м году жизни в своем доме в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Смерть наступила по естественным причинам.

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Автор: Катерина Шварц