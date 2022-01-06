Актриса вместе с возлюбленным отдыхает на море.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая сейчас отдыхает в Египте вместе со своим возлюбленным.

В своем Instagram она показала романтическое фото, на котором мужчина в черных шортах и худи с капюшоном на голове стоит спиной к камере и держит ее на руках. А Даша в цветочном длинном платье широко улыбается и обнимает его за шею.

"Единственный", - лаконично подписала фото актриса.

"Море эмоций! Супер", "Счастья вам и любви", "Красивые", "Невероятные", "на его месте хотел бы быть я", "Будьте счастливы! Какие же вы прекрасные", - пишут поклонники в комментариях.

Кто такая Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, финалистка "Голос страны" (2020).

Осенью 2020 года Дарья участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу "Танцы со звездами". Дарья и ее партнер Игорь покинули шоу в одиннадцатом эфире.

Читайте такжеОлег Винник трогательно поздравил "тайную жену"Она получила известность благодаря роли Лизы в телесериале "Папик". Во втором сезоне проекта девушка также сыграла главную роль вместе со Станиславом Бокланом.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая стала заслуженной артисткой Украины.

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