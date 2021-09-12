Дарья Петрожицкая получила почетное звание в честь Дня кино.

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня кино раздал награды украинским актерам за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.

Так, 30-летняя актриса Дарья Петрожицкая получила звание заслуженной артистки Украины. Также в список попали Ольга Сумская (Орден княгини Ольги 3 степени), Юрий Горбунов (орден "За заслуги" 3 степени), Станислав Боклан (орден "За заслуги" 3 степени).

Кто такая Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, финалистка "Голос страны" (2020).

Осенью 2020 года Дарья участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу "Танцы со звездами". Дарья и ее партнер Игорь покинули шоу в одиннадцатом эфире.

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Она получила известность благодаря роли Лизы в телесериале "Папик". Во втором сезоне проекта девушка также сыграла главную роль вместе со Станиславом Бокланом.

Напомним, сериал рассказывает о пенсионере Александре, которого достала будничная жизнь. Он принимает решение привести себя в порядок, и оттянуться перед смертью. Он идет в барбершоп, где его не только стригут, но еще и неплохо подпаивают. В результате он отправляется в круиз по киевским клубам, где и подцепил местную грозу папиков - Лизу.

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Автор: Диана Могилевич