Украинский телеведущий рассказал об этом опыте.

Известный украинский телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков ранее работал с Оксаной Марченко - путинисткой и супругой подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Об этом опыте он рассказал в интервью YouTube-каналу Pressing.

По словам Беднякова, он мешал Марченко - она завидовала ему как молодому и энергичному. За кадром они практически не общались.

"Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый – моложе ее, и было видно, что ей неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир, и у нас не было ни единого контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было. При том, что я пытался. Я шучу – она не смеется. Типа: "Кто ты?" - вспомнил звезда "Орла и Решки".

Видео дня

Что с Марченко сейчас

Отметим, Марченко была ведущей некоторых украинских шоу. Например, с 2010 по 2017 вела шоу "Х-Фактор". Бедняков стал ведущим седьмого сезона в 2016 году.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Оксана Марченко переехала в Россию. Сейчас она и ее муж Виктор Медведчук находятся под санкциями СНБО. Медведчук в Украине фигурирует сразу в нескольких делах за госизмену и пособничество терроризму, а Марченко попала в этот список как владелица завода, обеспечивающий нефтепродуктами боевиков.

Напомним, Андрей Бедняков назвал гонорар, который ему предлагали за работу в Крыму после 2014.

Вас также могут заинтересовать новости: