Год прошел с тех пор, как не стало Валентины Николаевны.

Год назад украинский телеведущий Андрей Бедняков потерял маму. Сейчас звезда тревел-шоу "Орел и решка" сделал трогательный пост-обращение к умершей родительнице. В публикации он написал о том, что бы сказал маме, если бы встретился с ней.

"Год прошел. Не переживай, я поел, моя куртка прикрывает попу и я в шапке. Люблю тебя, мам. Скоро приеду… Чуть не забыл. У тебя есть еще один внук, Валентина Николаевна!" - отметил телеведущий.

Отметим, не стало Валентины Николаевны в то время, когда россияне уже оккупировали родной для их семьи город Мариуполь. Не стало ее из-за осложнения болезни.

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"С каждым взрывом ей становилось хуже. Здоровому человеку это тяжело, а больному человеку в разы труднее. Плюс в квартире было уже +3, потом 0 градусов, а для больного взрослого человека это катастрофа", - комментировал Бедняков журналистам.

В одном из интервью Андрей рассказывал, что психологически до сих пор не принял ее смерть - сможет сделать это только тогда, когда побывает на могиле.

Напомним, сейчас Андрей Бедняков остается в Украине. Он нередко принимает участие в благотворительных мероприятиях, а также публикует в своем Instagram-блоге (где благодаря шоу "Орел и решка" собралось немало подписчиков из России в том числе) правду о зверских преступлениях РФ на украинских территориях.

Также УНИАН писал, что жена шоумена Беднякова впервые показала лицо пятимесячного сына.

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