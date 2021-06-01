Сопонару показала фото / instagram.com/irinasoponaru
Украинская актриса Ирина Сопонару ради новой фотосессии перевоплотилась в мировую певицу Шакиру.
Соответствующий кадр она обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram.
Девушка предстала в кадре в коричневом топе и штанах с ярким акцентом на поясе. Кроме того, такой наряд украшен перьями. Также Сопонару дополнила образ несколькими аксессуарами в виде браслетов и колец.
"Вашему вниманию Шакира в исполнении Сопонару", - с юмором подписала фото актриса.
"Ирина Шакировна", "Ты таки Шакира", "Супер", - пишут поклонники.
Сопонару показала фото / instagram.com/irinasoponaru
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