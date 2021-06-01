Ирина Сопонару примерила на себя образ мировой певицы.

Украинская актриса Ирина Сопонару ради новой фотосессии перевоплотилась в мировую певицу Шакиру.

Соответствующий кадр она обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram.

Девушка предстала в кадре в коричневом топе и штанах с ярким акцентом на поясе. Кроме того, такой наряд украшен перьями. Также Сопонару дополнила образ несколькими аксессуарами в виде браслетов и колец.

"Вашему вниманию Шакира в исполнении Сопонару", - с юмором подписала фото актриса.

"Ирина Шакировна", "Ты таки Шакира", "Супер", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич