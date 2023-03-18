Маколей Калкин, который прославился благодаря легендарной рождественской комедии, скрывал рождение еще одного ребенка.

Знаменитый американский актер Маколей Калкин, который в 9 лет впервые снялся в большом кино и получил мировую известность, во второй раз стал отцом. Его жена Бренда Сонг, с которой Калкин вместе с 2017 года, подарила партнеру сына.

Пополнение случилось перед Рождеством, сообщает издание US Weekly. Звездный отец скрывал это от прессы и поклонников более двух месяцев. Известно, что сына назвали Карсоном.

"Сонг сосредоточена на том, чтобы быть хорошей мамой и уделять детям все свое внимание. У нее есть хорошая поддержка. Они с Маколеем действительно заботливые родители", - цитирует издание источник, приближенный к звездному семейству.

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История любви Калкина и Сонг

Актер познакомился с американской моделью более шести лет назад. В 2017 году у них завязались отношения. В 2021 году на свет появился их первенец - сын Дакота Сонг Калкин. Мальчика назвали женским именем в честь сестры Маколея, которую сбила машина.

Именно рождение ребенка стало причиной того, что Бренда и Маколей официально обручились, ведь до этого 4 года они прожили в гражданском браке.

Напомним, Маколей Калкин снимет документальный сериал о своем кризисе среднего возраста.

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