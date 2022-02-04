Шоу будет иметь соответствующее название.

Звезда культовый праздничных фильмов "Один дома" и "Один дома-2" Маколей Калкин снимет документальный фильм о собственном опыте переживания кризиса среднего возраста.

Шоу будет иметь соответствующее название - "Кризис среднего возраста Маколея Калкина". Об этом сообщает издание Variety.

Продюсированием шоу займется компания Lightbox.

Читайте такжеУдарил и пытался задушить: звезду "Один дома" обвинили в насилииИдея создания телепроекта появилась у актера в прошлом году. Когда ему исполнилось 40 лет, он написал об этом в Twittere и спросил у подписчиков советов о том, как справиться с трудностями.

В рамках нового шоу актер отправится в путешествие по разным странам, чтобы разобраться в своем отношении к старению, отцовству и браку или партнерству. Так, по его словам, он надеется не допустить, "чтобы безудержное веселье стало пережитком молодости".

"Несмотря на свою популярность, как и всем нам, Калкину приходится столкнуться с тем, что значит быть нормальным парнем средних лет, с женой и ребенком, который скоро будет того же возраста, что и он, когда стал мировой суперзвездой. Мы очень рады работать с ним и его кризисом среднего возраста в этом захватывающем проекте", - отметили в компании Lightbox.

Напомним, Калкин спустя 20 лет холостяцкой жизни решил таки связать себя узами брака.

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