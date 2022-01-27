Актер сделал предложение матери своего ребенка.

Американский актер, звезда культового новогоднего фильма "Один дома" Маколей Калкин спустя 20 лет холостяцкой жизни решил таки связать себя узами брака.

Об этом сообщает People.

По данным издания, актер сделал предложение руки и сердца 33-летней матери своего ребенка Бренде Сонг. Известно, что влюбленные встречаются уже четыре года. Искра между ними вспыхнула на съемках фильма "Похмелье в Таиланде".

Кроме того, в 2021 году у пары родился сын, которого назвали Дакота. Но только сейчас счастливые родители решились на свадьбу. Маколей подарил своей возлюбленной роскошное кольцо с бриллиантом и отметил, что готов создать полноценную семью.

Читайте такжеКсения Мишина купила квартиру в КиевеСтоит отметить, что для Калкина это будет уже второй брак. В 1998 году он уже был женат на актрисе Рэйчел Майнер, но их союз распался. После разрыва с экс-супругой актер 20 лет жил холостяцкой жизнью.

Напомним, 26 августа Маколею Калкину исполнился 41 год. По этому случаю УНИАН рассказал, как сложилась жизнь звезды кинокомедии "Один дома".

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