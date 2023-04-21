Его 31-летняя девушка Тейлор Нейсен беременна.

Голливудский актер Лев Шрайбер, который поддержал Украину после начала полномасштабной войны, готовится стать отцом в третий раз. Его 31-летняя девушка Тейлор Нейсен - модель и "Мисс Южная Каролина" - беременна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Известно, что Лев и Тейлор вместе уже пять лет. Они начали встречаться в 2018 году и долго скрывали свои отношения от глаз поклонников.

Несмотря на заявления СМИ, актер пока что официально не комментировал информацию о возможном пополнении в своей семье.

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Отметим, что звезда "Людей Икс" Лев Шрайбер уже воспитывает двух сыновей от предварительного брака с Наоми Уоттс. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради воспитания детей.

Летом 2022 года Шрайбер посещал Львов и Киев. Он заявил о том, что выступает против войны и против кровожадной политики Кремля. Также знаменитость помог собрать немалую сумму средств для приобретения генераторов в украинские больницы.

Напомним, Сергей Притула признался, что война помешала ему снова стать отцом.

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