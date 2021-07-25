Кравец призналась, что ей пришлось делать операцию.

Актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец, которая ранее шокировала фанов сменой имиджа, рассказала, что недавно сломала ногу. Несмотря на это, спустя две недели она сумела принять участие в съемках "Квартала".

Об этом актриса рассказала в программе "Світське життя", пишет ТСН.

Кравец говорит, что ей сделали операцию, а свое временное выпадание из рабочей среды называет "остановкой по требованию".

"Я не могу их ["кварталовцев"] подвести. Тем более в прошлом году у меня был COVID, они снимали без меня, 5 лет назад у меня была двойня, они снимали без меня. Ну что же такое, что же ты за актриса такая? Я еще никогда так не чувствовала себя, никогда не выходила на костылях на сцену. В коляске мой персонаж выезжал, это была Юлия Тимошенко, но на костылях нет, все когда-то бывает впервые и, дай Бог, в последний раз", - говорит звезда.

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Она также рассказала о праздновании и подарках на день рождения ее двойняшек.

"4-й год подряд мы отправляем их на отдых в Коблево, там очень классный комплекс для детей есть. Дочь Катя заказала костюм Анны и костюм Эльзы с "Холодного сердца", но из второй части, там другие платья. Ваня — костюм Бамблби и костюм динозавра Тирекса", - сообщила Елена Кравец.

Автор: Иван Бойко