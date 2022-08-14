Екатерина Кузнецова предположила, почему украинские звезды, живущие в РФ, молчат о войне.

Известная актриса родом из Украины Екатерина Кузнецова предположила, почему дочь Ольги Сумской - Антонина Паперная - молчит о войне в нашей стране.

По словам Кузнецовой, возможно, Антонина до сих пор не высказала свою позицию из-за разных политических взглядов с супругом, актером Владимиром Ягличем, с которым Екатерина снималась в сериале "Кухня".

"Это нужно копаться в каждой семье. Возможно, есть такой раскол – она против войны, а муж за "спецоперацию". Это все о поступках, о совести, я не имею права судить. Конечно, со стороны это выглядит очень плохо", - сказала Кузнецова в интервью Алине Доротюк.

При этом актриса отметила, что публично никого не осуждает. Но больше всего ее раздражают люди, которые до 24 февраля клялись в любви Украине, а после полномасштабного вторжения закрыли рты.

Несмотря на то, что Кузнецова еще в 2009 году переехала в Россию, сама она осуждает войну в Украине.

При этом старшая дочь Сумской, Антонина Паперная, вместе со своей семьей живет в России и молчит о войне в родной Украине.

Такое поведение Паперной неоднократно подвергалось осуждению со стороны ее поклонников. При этом звезда продолжает молчать. Оправдать ее попыталась звездная мама, которой также пишут о том, что ее дочь могла бы вернуться в Украину.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова рассказала, как в Украине унижали своих же актеров.

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