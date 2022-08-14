Екатерина Кузнецова в 2009 году переехала в Россию и назвала истинную причину такого решения.

Известная актриса родом из Киева Екатерина Кузнецова рассказала, как в Украине относились к российским актерам и как унижали украинских.

По ее словам, режиссеры на многие главные роли брали именно российских актеров, а украинским давали второстепенные. Так как украинским актерам не давали возможности раскрыть свой талант, она решила уехать в страну-агрессор.

Кузнецова добавила, что у нее был комплекс неполноценности в своей профессии. Поэтому она решила уехать в Россию и узнать, почему российским актерам платят больше и их ценность в кинематографе выше.

Также актриса отметила, что приезжала в Украину после аннексии Крыма. Тогда она думала, что больше не увидит на съемочных площадках российских актером. Но она быстро поняла, что ошибалась.

"Я помню, что приезжаю в Киев, когда уже есть "Миротворец", эти списки. Я такая думаю, ну все, клас, сейчас украинские артисты начнут сниматься... И я вижу: сидит Антон Батырев. Спрашиваю, как он попал, мне говорят: "Ему сделали карточку резидента на два года". У всех россиян карточка резидента... Если бы я видела, что они в чем-то талантливее, чем мы, я бы тогда поняла, а так... Это унижение, что главные роли только у них, у них и у них", – призналась актриса в интервью Алине Доротюк.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова попали в "бан" в России из-за позиции по войне в Украине.

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